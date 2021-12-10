Прямая трансляция заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, которую 10 декабря вёл негосударственный телеканал UzReport TV, завершилась спустя 48 минут. Внимание на это обратил Telegram-канал davletovuz.

Анонсируя начало заседания, пресс-служба Законодательной палаты сообщила, что сегодня оно открылось не как обычно: «До начала рассмотрения вопросов повестки дня прозвучал государственный гимн Республики Узбекистан. Именно 10 декабря был принят наш гимн, являющийся символом независимости и национальной гордости».

Затем депутаты обратились к недавнему поздравлению президента Шавката Мирзиёева по случаю Дня Конституции, «программному документу, который в эти дни с большим интересом изучается народом и широкой общественностью»

«Страна, в которой ценность человека всё выше. В Узбекистане, где царят человечность и великодушие, человек и его интересы превыше всего. Сегодня, 10 декабря, — день принятия Всемирной декларации прав человека. В этой связи депутаты нижней палаты на пленарном заседании отдельно остановились на этой теме», — сообщила пресс-служба палаты.

Во время эфира, показанного по телевидению, «не был рассмотрен ни один вопрос, прозвучали только высокопарные слова», написал Davletovuz. Он добавил, что если трансляцию нельзя было продолжить на телевидении, она должна была идти по интернету.



Теперь же узбекистанцы вынуждены «снова читать отфильтрованную информацию» и вопросах, волнующих общество. «Парламент не исполняет указ президента. Депутаты обманывают избирателей», — добавил он.

Пресс-служба Законодательной палаты позже сообщила, что трансляция была прервана телеканалом из-за заранее запланированного на 11:00 показа чемпионата Узбекистана по боксу.

«Нижняя палата парламента заявляет о полной поддержке проводимых в стране широкомасштабных реформ по обеспечению открытости и прозрачности», — подчёркивается в заявлении.

Краткое изложение обсуждаемых вопросов публикуется в Telegram-канале Законодательной палаты.

Согласно указу президента «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля» от 16 июня, Национальная телерадиокомпания Узбекистана с 1 декабря должна обеспечивать прямую трансляцию на телеканалах, а также в сети интернет заседаний (кроме закрытых) Законодательной палаты и Сената, сессий Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, областных, районных и городских кенгашей народных депутатов, а также некоторых судебных заседаний (с согласия сторон, кроме закрытых).

«Нарушение положений и порядков, указанных в настоящем указе, считать нарушением законодательства об открытости деятельности государственных органов и организаций», — говорится в документе.