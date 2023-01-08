Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, сообщает сайт Международной федерации хоккея на льду.

Причиной такого решения называется отсутствие финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала проведение матчей турнира в Беруме (районе Осло) и Тронхейме.

«Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времён Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», — цитирует президента NIHF Таге Петтерсена сайт федерации.

Норвегия ранее принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

Сообщается, что Норвежская хоккейная ассоциация продолжит работу со своими партнёрами над финансированием чемпионата мира в будущем. Таким образом, планируется начать процесс подачи новой заявки на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2028 года.

Германия и Казахстан продолжают борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Ежегодный конгресс федерации выберет страну-хозяйку ЧМ-2027 в мае 2023 года.

Норвегия обладает самым крупным фондом национального благосостояния (суверенный фонд) в мире объёмом 1,3 трлн долларов, но несмотря на это правительство страны бережливо относится к средствам налогоплательщиков. В 2014 году Норвегия вслед за другими европейскими странами отозвала заявку Осло на проведение зимних Олимпийских игр — 2022. Власти сочли, что значительные расходы на Олимпиаду не отвечают интересам жителей страны и не будут ими поддержаны.

Стоит отметить, в 2025 году Ташкент примет IV юношеские Азиатские игры 2025 года. Для этого планируется построить олимпийский городок. Китайская компания China CAMC Engineering получила контракт на сумму 289 млн долларов на строительство объектов городка, хотя Узбекистан несколько лет подряд завершает год с большим дефицитом госбюджета и не укладывается в лимит расходов.