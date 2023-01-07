«Капиталбанк» выпустил официальное сообщение о том, что становится частью экосистемы Uzum.

Как мы писали ранее, 28 декабря компания Finance TCI приобрела на биржевых торгах 50% акций «Капиталбанка». Сумма сделки составила 786,89 млрд сумов. Таким образом, российская компания «Телекоминвест» вышла из состава акционеров банка, а мажоритарным акционером с долей владения 61,54% стала узбекистанская Finance TCI.

В свою очередь, Finance TCI является дочерней компанией Djuzum SPV, которая развивает экосистему цифровых сервисов Uzum.

«Группа компаний Uzum — совместный проект, объединивший экспертизу и активы более 10 предпринимателей и инвесторов Узбекистана», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года к экосистеме Uzum присоединилась дочерняя компания «Капиталбанка» — цифровой банк Apelsin, сменивший название на Uzum Bank. По данным «Капиталбанка», ежемесячно сервисом пользуются 1,5 миллиона жителей страны. «Uzum Bank занимает лидирующую позицию по числу р2р-переводов», — говорится в сообщении.

Интеграция с другими сервисами экосистемы позволила банку запустить обновлённую программу кешбэка, включающую, в том числе, дополнительные бонусы при оплате заказов с Uzum Market через сервис Uzum Pay, отметили в «Капиталбанке».

В октябре 2022 года был запущен маркетплейс с быстрой доставкой Uzum Market. Сейчас ассортимент на площадке составляет свыше 200 тысяч товаров, а география доставки охватывает 17 населённых пунктов и большую часть страны.

«Интеграция ведущих финансовых и e-commerce сервисов позволит Uzum создать уникальную экосистему услуг для частных лиц и развития бизнеса. Так, маркетплейс Uzum Market, даёт компаниям и частным предпринимателям возможность находить новых клиентов и продавать свои товары по всей стране, используя IT-платформу и логистические решения. Благодаря развитию финансовых сервисов Uzum, направленных на дистанционное обслуживание юридических лиц и автоматизацию бухгалтерского учёта станет проще и сам процесс ведения бизнеса, а значит, ещё больше жителей страны смогут начать своё дело», — подчеркнули в «Капиталбанке».

Присоединяясь к экосистеме Uzum, «Капиталбанк» имеет цель расширить свою клиентскую базу за счёт ее пользователей.

«„Капиталбанк“, наряду с развитием собственных сервисов и услуг, дополнительно предложит совместную продуктовую линейку в кооперации с брендом Uzum. Так, например, у клиентов банка появится единый для всех сервисов Uzum ID и доступ к системе лояльности, а сервисы банка станут доступны пользователям Uzum Market», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что «Капиталбанк» сохранит собственный бренд, неизменными останутся условия для партнёров и клиентов банка.