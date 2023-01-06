Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающий в том числе увеличение ставок налога на имущество физических лиц.

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала о налоговых изменениях на 2023 год. В частности, по налогу на имущество физлиц налоговые ставки, действовавшие в 2022 году, увеличиваются в среднем на 12% по объектам, предусмотренным в пунктах 1−3 части 1 статьи 422 Налогового кодекса. В Министерстве финансов и экономики объяснили это тем, что для физических лиц сохраняется размер кадастровой стоимости объектов налогообложения (налоговая база), определённый органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в 2018 году.

Для владельцев домов и квартир площадью до 200 кв. м и 200−500 кв. м рост налога составит 12−12,1%, тогда как для собственников жилья площадью свыше 500 кв. м — 11,3%.

№

Объекты налогообложения

Ставки в 2022 году, в % Ставки на 2023 год, в %у

1.

Жилые дома и квартиры, дачные строения (общей площадью до 200 кв. м включительно), машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом, а также иные строения, помещения и сооружения

0,25

0,28 (+12%)

2.

Жилые дома и квартиры, расположенные в городах, общей площадью:





свыше 200 кв. м до 500 кв. м

0,33

0,37 (+12,1%)



свыше 500 кв. м

0,44

0,49 (+11,3%)

3.

Жилые дома и квартиры, дачные строения, расположенные в прочих населённых пунктах, площадью свыше 200 кв. м

0,33

0,37 (+12,1%)

4.

Объекты налогообложения, используемые для предпринимательской деятельности либо при сдаче их в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а также объекты недвижимого имущества нежилого назначения, предназначенные для предпринимательской деятельности и (или) извлечения доходов

1,5

1,5



Кроме того, как сообщил Минфин, в 2023 году для физлиц, имеющих объекты жилого фонда (включая машино-места, неразрывно связанные с многоквартирным домом), сохраняется практика применения ограничения в росте суммы налога по отношению к предыдущему году. В частности, сумма налога, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определённой в 2018 году, в этом году не может превышать сумму налога, начисленного за 2022 год, более чем в 1,3 раза.

Для справки: Данное ограничение применяется ко всем объектам недвижимого имущества, принадлежащим физлицам, начиная с 2018 года, для недопущения резкого роста налоговой нагрузки после перехода исчисления налога на имущество от инвентаризационной стоимости (до 2018 года) на налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости.

При этом с 2023 года отменяется практика применения ограничения суммы налога на имущество физических лиц по отношению к предыдущему году в части объектов недвижимого имущества нежилого назначения. Данная норма введена для создания равных условий налогообложения объектов недвижимости по их функциональному назначению (нежилые помещения), независимо от их принадлежности физическому или юридическому лицу. По земельному налогу ограничение не применяется в отношении земельных участков, используемых физическими лицами в предпринимательской деятельности с 2022 года.