Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по повышению эффективности реформ и ускорению процессов цифровизации в сфере здравоохранения, передает корреспондент «Газеты.uz».

Все полномочия и ответственность за цифровизацию медицины и вопросы государственно-частного партнёрства президент передал заместителю министра здравоохранения Абдулле Азизову.

По словам главы государства, сейчас в медучреждениях не хватает 50 тысяч компьютеров. В 11 из 12 семейных поликлиники и врачебных пунктов в Жамбайском районе нет ни компьютера, ни интернета. Вместе с тем выделенные средства на цифровизацию сферы в размере 28 млрд сумов за четыре месяца всё ещё не освоены.

Теперь в областных управления здравоохранения учреждается должность заместителя начальника по цифровизации и государственно-частному партнерству, распорядился президент. Они будут подчиняться непосредственно Абдулле Азизову.

Кроме того, создаётся штат из 2000 IT-операторов — медсестёр для работы с электронной системой во всех медучреждениях. Советнику премьер-министра Олимжону Умарову, министру по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрату Садикову и Абдулле Азизову в течение двух недель поручено организовать бесплатное обучение компьютерной грамотности в IT-центрах.

До конца года Абдулле Азизову поручено создать базы данных о состоянии здоровья населения и медицинском оборудовании.

До 1 августа, поручил президент, необходимо запустить систему электронного ордера с правом на бесплатную медицинскую помощь и подключить к ней все регионы и специализированные центры.

Абдулла Азизов с хокимом Сырдарьинской области Гафуром Мирзаевым до 1 августа должны оцифровать все поликлиники в регионе. На цифровизацию всех поликлиник в Ташкенте отведён срок до 1 ноября, это поручение дано заместителю министра здравоохранения — главе Управления здравоохранения столицы Анвару Алимову и заместителю хокима Ташкента Хотамбеку Шокирову.

Абдулла Азизов совместно с хокимами областей до конца года должен заключить 11 договоров о ГЧП и запустить шесть начатых проектов.

Абдулла Азизов и Гафур Мирзаев в течение трёх месяцев должны начать эксперимент по передаче семейной поликлиники в Гулистане в частное партнёрство.

Для реализации этих задач Абдулла Азизов будет принимать независимое решение по проведению тендера в сфере цифровизации, заключению договоров, выбору и назначению руководителей по IT, работе с международными организациями и вопросам частного партнёрства, сказал президент.

Сэкономленные бюджетные средства в результате торгов будут направлены на новые проекты в этом направлении.