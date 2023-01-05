Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с учётом обращение об этом патриарха Кирилла.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Кремля.