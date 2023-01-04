1 января около 21:30 в Самаркандском районе одноимённой области автомобиль Audi наехал на двух пешеходов, которые от полученных травм скончались. Об этом 4 января сообщила пресс-служба областного УВД.

В сообщении говорится, что пешеходы шли в том же направлении, в котором ехала машина, и внезапно выбежали на дорогу.

Следственный отдел при ОВД района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.