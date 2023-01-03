Ледовый дворец Alpomish открылся после реконструкции на месте бывшего спортивного комплекса «Юбилейный» в Ташкенте. Об этом сообщило информагентство Dunyo.





Спортивный объект имеет более чем 50-летнюю историю. Реконструкция продолжалась более двух лет. Комплекс располагается на площади 8000 кв. м и рассчитан на 6000 мест.





В ледовом дворце созданы условия для проведения хоккейных матчей, соревнований по шорт-треку, фигурному катанию и кёрлингу. Кроме того, на территории комплекса планируется открыть различные спортивные секции.





Как пишет Afisha.uz, Alpomish открыл двери для посетителей 30 декабря. Катание на катках доступно с 19:00 до 23:00. Этот режим работы продлится до 8 января. Стоимость катания составляет 30 тысяч сумов за 30 минут.

По данным Spot.uz, в марте 2020 года компания New Universal Development (создана в 2015 году с уставным фондом 14 млрд сумов, единственный учредитель — Баходир Хабибуллаевич Касимов) приобрела здание «Узкургазмасавдо» по «нулевой» стоимости в рамках постановлению правительства. Инвестор обязался вложить в строительство ледового дворца 100 млрд сумов и создать 120 новых рабочих мест. Изначально к 1 сентябрю 2020 года планировалось сдать сам ледовый дворец, а к 1 июля 2021 года — сопутствующую инфраструктуру.

Комплекс возле станции метро «Беруни» изначально строился как дворец спорта «Юбилейный» и открылся в 1970 году. Здесь проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, волейболу и другим видам спорта. Лёд поддерживался в течение круглого года. В 1990-е годы ледовый дворец был превращён в торговый центр. В 2000-х комплекс был реконструирован в выставочный павильон «Узкургазмасавдо».