2−4 января в урочище Чимган Чаткальской горной системы Бостанлыкского района Ташкентской области объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Граждан, проживающих в горной местности, отдыхающих и водителей просят принять меры предосторожности.

Со 2 января на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажного воздуха с районов Кавказа.

2−3 января по стране местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах Навоийской и Джизакской областей возможны порывы до 25−30 м/с.

3−4 января по территории Узбекистана пройдут осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам местами сильные.