На предприятиях электро- и газоснабжения по Узбекистану создано более 1200 специальных бригад, работающих в круглосуточном режиме на случай сбоев в сетях, которые обеспечат оперативное устранение неполадок, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В случае возникновения проблем с подачей энергоресурсов потребителям рекомендуют:

— по электроснабжению: звонить по короткому номеру 1154 или писать в Telegram @HET_admin;

— по газоснабжению: звонить по короткому номеру 1104, 104 или писать в группу в Facebook;

— по поставке угля: звонить по номеру 78−148−30−03, 71−244−38−28 или писать в Telegram-бот @Uzbekcoaluz_bot.

Минэнерго заверило, что в праздничные дни потребители не будут отключаться от сети в связи с образовавшейся задолженностью за электроэнергию и природный газ. При этом оплатить их услуги онлайн через платёжные системы можно даже в праздники.

В министерство сообщили, что в среднем в сутки поставляется 47−48 млн кубометров природного газа для обеспечения стабильной работы тепловых электростанций. Для них также создан резерв в 70 тысяч тонн мазута и 230 тысяч тонн угля.

Обеспечена бесперебойная поставка угольной продукции на все угольные склады в регионах, говорится в сообщении.

В праздничные дни по подсчётам Минэнерго в среднем в сутки потребителям будет поставляться 155 млн кубометров природного газа, 2000 тонн сжиженного газа, 5000 тонн бензина, 5000 тонн угля, 235 млн кВт.ч электроэнергии.

«В период новогодних праздников спрос на электроэнергию значительно снижается, поскольку производственные предприятия на это время приостанавливают работу. В связи с этим основная часть вырабатываемой электроэнергии направляется населению и объектам социальной сферы», — пояснили в Минэнерго.

Министерство напомнило гражданам быть предельно осторожными с электроприборами и отопительными приборами, отключать их от сети, когда они не используются, а также соблюдать рекомендации по профилактике отравления угарным газом.