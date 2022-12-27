Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в рамках визита в Токио 23 декабря провёл встречу с министром окружающей среды Японии Акихиро Нишимурой, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны приветствовали подписание в минувшем октябре в Ташкенте меморандума о сотрудничестве по механизму совместного кредитования, предусматривающего привлечение японских инвестиций в целях внедрения «зелёных» технологий и ускорения процесса декарбонизации в Узбекистане.

«Япония готова продолжить оказывать содействие Узбекистану в преодолении последствий высыхания Аральского моря, в том числе посредством участия в деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности в зоне Приаралья», — говорится в сообщении МИДа.

По итогам встречи был подписан меморандум между Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и Министерством окружающей среды Японии. Документ нацелен на расширение сотрудничества между природоохранными ведомствами двух стран для решения и реагирования на экологические вызовы на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, Владимир Норов провёл переговоры с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаокой.





В ходе встречи они обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в области образования, подготовки и повышения квалификации кадров по востребованным для узбекской экономики специальностям, реализации совместных культурно-гуманитарных мероприятий.

Достигнуты договорённости о начале проработки вопроса открытия в Узбекистане профессионального образовательного учреждения (по-японски «косен») с привлечением японских технологий и специалистов, углубления взаимодействия в области высшего образования путём заключения межправительственного соглашения о подготовке магистров по техническим специальностям, а также организации тренингов и стажировок для учителей и научных сотрудников.

Ранее, 22 декабря, министр иностранных дел Узбекистана также провёл встречу с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Джуничи Ямада.





На встрече отмечалось, что с 1993 по 2021 годы по линии JICA в Узбекистане реализованы проекты в рамках льготных кредитов на сумму 1,5 млрд долларов, по программам грантов и технического содействия — на сумму 232,2 млн долларов.

В настоящее время на стадии реализации находится 13 проектов на 4,7 млрд долларов. Стороны также прорабатывают 14 новых проектов на сумму 700 млн долларов.

Вице-президент Японского агентства международного сотрудничества заверил в приверженности JICA к наращиванию взаимодействия с узбекской стороной. В качестве приоритетных направлений на среднесрочную перспективу обозначены энергетика, внедрение экологически чистых технологий, поддержка экспорта, транспорт и логистика, здравоохранение, образование.