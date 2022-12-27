Завершены и определены победители международных тендеров, проведённых «Национальными электрическими сетями Узбекистана» на строительство высоковольтных сетей электропередачи в Ташкентской и Сырдарьинской областях, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По итогам тендеров турецкая компания ŞA-RA ENERJĪ Īnşaat, Ticaret ve Sanayi A.Ş. признана победителем тендера на строительство линии электропередачи 220 кВ с протяжённостью 213 км с предложенной стоимостью 31,89 млн долларов.





Китайская компания Xian Electric Engineering признана победителем тендера на строительство линии электропередачи 500 кВ с протяжённостью 72 км с предложенной стоимостью 14,68 млн долларов.

С компаниями-победителями были подписаны контракты.





Проект финансируется Всемирным банком и планируется к реализации в 2022—2024 годах.

Осуществление этого проекта позволит повысить надёжность электроснабжения Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также Ташкента, снизить нагрузку на магистральных электрических сетях Ташкентской части энергосистемы и привести их пропускную способность в соответствие с будущими потребностями, говорится в сообщении Минэнерго.