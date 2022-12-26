Центральная избирательная комиссия Узбекистана 26 декабря рассмотрела вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Расула Кушербаева, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Только один из членов комиссии спросил о причинах сложения мандата, на что глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил, что в заявлении причины не указаны.

После этого комиссия единогласно одобрила решение о досрочном прекращении депутатской деятельности депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.

Расул Кушербаев ранее сообщил, что принял решение прекратить депутатскую деятельность после того, как вице-спикер Законодательной палаты Улугбек Иноятов не дал ему слово во время обсуждения госбюджета 2023 года и назвал заседание «постановкой». «Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать», — сказал он.

«Газета.uz» писала, что Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трёх чтений). Сам проект закона поступил в палату за несколько дней до этого и не выставлялся на общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.

Расул Кушербаев родился 12 января 1987 года в казахской семье в селе Кушягоч Янгиюльского района. Окончил Узбекский государственный университет мировых языков по специальности международный журналист. Начал свою деятельность в 2007 году начальником отдела по вопросам молодёжи Ташкентского областного управления партии УзЛиДеП. С 2012 года по 2014 работал главным редактором газеты под названием «Янгиюль» (Новый путь).

С 2014 года избирался депутатом нижней палаты парламента Узбекистана. До 2020 года являлся членом комитета по вопросам развития инновации, информационной политики и ИКТ. С января 2020 года член комитета по борьбе против коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса. Был активным сторонником по вопросам обеспечении открытости, свобода слова, независимости судов, неприкосновенности частного имущества, выступаал за либерализации и внедрение рыночных механизмов в деятельности СМИ в стране.