Товарооборот Узбекистана за 11 месяцев достиг 44,95 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январём-ноябрём прошлого года на 6,84 млрд долларов, или на 18%. Это следует из данных Государственного комитета по статистике.

Экспорт с начала года вырос до 17,36 млрд (+12%), импорт — до 27,59 млрд (+22,1%). Дефицит внешней торговли превысил 10,22 млрд, что на 45,5% больше прошлогоднего показателя (-$7,02 млрд).

Впервые с апреля Узбекистан возобновил экспорт золота и реализовал в ноябре драгметалла на 556,7 млн долларов. Золото занимает третье место (20,3%, или $3,53 млрд) в структуре экспорта после промышленных товаров (23,1%, $4,01 млрд) и услуг (20,8%, $3,62 млрд).

Экспорт





Экспорт без учёта золота в стоимостном выражении вырос на 21,4% — до 13,84 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 9,5% — до 2,9 млрд долларов, овощей и фруктов — 1,05 млрд долларов (+20,7%), газа — 910,9 млн долларов (+30,3%), нефти и нефтепродуктов — 148,4 млн долларов (в 2 раза) удобрений — 393,8 млн долларов (35,6%) и других позиций.

Стоит отдельно отметить рост экспорта энергогенераторных машин и оборудования в 8,1 раза ($154,5 млн) и неспециальных машин и оборудования для промышленности, деталей машин в 2,8 раза ($75,8 млн).

Экспорт текстиля составляет 16,7% в структуре общего экспорта. Большая часть продукции — это пряжа (45,2%) и готовые трикотажные и швейные изделия (28,5%). При этом доля последних растёт.

Для узбекского текстиля по-прежнему остаётся главным российский рынок, куда отправлено продукции на 1,16 млрд долларов (+41%). Поставки в Турцию выросли на 21,8% — до 481,9 млн долларов, но в Китай упали в более чем два раза — с 609,3 млн до 253,1 млн долларов.

Импорт





Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 957,5 млн долларов (+30,1%), различных пищевых продуктов и препаратов — 438,4 млн долларов (почти в два раза), сахара, изделий из сахара и мёда — 518,9 млн долларов (+49,6%), мяса и мясопродуктов — 283,9 млн долларов (+80,8%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1,09 млрд долларов (+17,9%), угля, кокса и брикета — 266,1 млн долларов (72,3%), электрического тока — 105,8 млн долларов (+23,9%), при этом поставки газа упали до 104,8 млн долларов (-23,2%).

Медицинской и фармацевтической продукции импортировано на 1,44 млрд долларов (+1,9%), пластмассы — 769,7 млн долларов (+39,7%), чугуна и стали — 2,27 млрд долларов (+25,6%), машин — 1,92 млрд долларов (+11,1%).

Торговля со странами





Динамика крупных стран-партнёров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-ноябрь, млн долларов США).

Россия снова вернула себе лидерство по внешней торговле с Узбекистаном — 8,34 млрд долларов (доля — 18,6%). Объём экспорта в РФ вырос на 49,5% — до 2,8 млрд долларов, а импорт увеличился на 17,3% — до 5,54 млрд долларов.

Китай опустился на второе место — 8,18 млрд долларов (18,2%). Дальше идут Казахстан — 4,2 млрд долларов (9,3%), Турция (6,5%) — 2,93 млрд долларов и Республика Корея — 2,17 млрд долларов (4,8%).

Торговля с Россией и Китаем растёт высокими темпами (26,7% и 21,6% соответственно). В то время как рост товарооборота с Казахстаном замедлился: если показатель за аналогичный период 2021 года вырос на 34,7%, то в этом году — 18,7%.

Внешняя торговля с Турцией начала падать: если в прошлом году показатель вырос на 61,8%, то в этом снижение составило на 3,5%. Это может быть связано с девальвацией лиры и проблемами с логистикой.

Торговые отношения с Кореей после падения в 2021 году (-12%) выросли на 29,1%.

Товарооборот с Кыргызстаном вырос на 31,3%, с Туркменистаном — 12,7%, Таджикистаном — 11,8%, Афганистаном — 11,3%.

Узбекистан всё больше расширяет торговые связи со странами СНГ. За счёт снижения товарооборота с другими зарубежными странами доля государств СНГ увеличилась до 40% (было 36,9%). Зависимость от экспортных рынков в СНГ также возросла с 31,5% до 41%, в основном, из-за России.