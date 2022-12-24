В Узбекистане количество заместителей премьер-министра сократится вдвое. Это предусмотрено указом президента «О мерах по реализации административной реформы Нового Узбекистана».

С 1 января 2023 года вместо должностей 8 вице-премьеров и 3 советников премьер-министра останется 4 должности вице-премьера. Заместитель премьер-министра не сможет одновременно занимать пост министра или иную руководящую должность, а также не будет напрямую руководить деятельностью министерств и других государственных ведомств.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, из существующих 269 штатных единиц в исполнительной структуре Кабинета министров останется 120.

Ликвидируется аппарат Кабинета министров, в состав которого входят секретариаты, отделы и подведомственные им управления по экономике и социальной сфере, а также Инспекция по охране культурного наследия, отдел по вопросам финансового и материально-технического обеспечения деятельности силовых структур и отдел по вопросам поддержки махалли и старшего поколения.

Вместо аппарата создаётся Секретариат премьер-министра, обеспечивающий правовую, организационно-техническую, информационно-аналитическую и протокольную деятельность главы правительства.

Политический статус, полномочия, политическая ответственность и подотчётность министров перед президентом, парламентом и общественностью резко возрастают, отметил пресс-секретарь президента.

Указом определена их самостоятельность в использовании средств, выделяемых той или иной сфере. В рамках выделенных средств и общего числа штатных единиц министрам предоставляются полномочия самостоятельно определять структуру своих министерств.

Министры начнут напрямую работать с премьер-министром, используя свой конституционный статус. Проекты постановлений правительства, важные социально-экономические вопросы страны будут обсуждаться и решаться коллегиально с участием министров. При необходимости на заседания будут приглашаться СМИ.

Министры будут самостоятельно разрабатывать новые проекты решений и отстаивать актуальность, организационные и финансовые механизмы и ожидаемые результаты перед членами правительства.

Функции министерств и ведомств будут пересмотрены, а те, которые дублируют друг друга, сокращены. Ожидается, что минимум в три раза больше государственных функций будут переданы частному сектору, переведены на условия государственно-частного партнёрства или на аутсорсинг.

До этого мы писали, что количество министерств и ведомств в стране с нового года сокращается с 61 до 28. 20 ведомств упраздняются полностью.