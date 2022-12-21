Министерство энергетики Узбекистана и Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана выпустили совместное заявление.

В нем говорится, что в соответствии с протоколом от 11 марта 2021 года взаимная поставка электроэнергии производится согласно утверждённым сторонами графикам.

«Принимая во внимание, что в центральноазиатском регионе наблюдалось маловодье, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня (понижения уровня воды, при котором ее расход больше, чем поступление — ред.), в соответствии с договорённостями между хозяйствующими субъектами сторон осуществлена поставка в Кыргызстан произведённой из туркменского газа электрической энергии», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в соответствии с договорённостями на контрактной основе осуществляется транзит электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан через энергосистему Узбекистана исходя из пропускной возможности энергосистем, отметили ведомства.

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«При этом необходимо отметить, что хозяйствующими субъектами сторон подписаны соответствующие контракты, направленные на обеспечение транзита туркменской электрической энергии в 2023 году», — говорится в заявлении.

Сотрудничество между министерствами энергетики и энергетическими компаниями двух стран осуществляется на принципах взаимоуважения и согласованности режима работы энергосистем, подчеркнули оба ведомства.

Напомним, вышеупомянутый протокол предусматривает, что Узбекистан поставляет излишки электроэнергии в нужное для Кыргызстана время, а взамен получает её обратно летом с кыргызских ГЭС, что также обеспечит подачу воды в Узбекистан во время вегетационного периода.

«У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище. Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. О чём мы договорились: определённую часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, мы поставляем им, а в течение трёх месяцев летом они нам будут возвращать её. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей. Это самый лёгкий и быстрый путь, который мы нашли», — рассказал в марте заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

Тогда он также сообщил, что стороны договорились и о взаимопоставках электроэнергии в течение суток.

«В зимний сезон ежедневно с 17:00 до 21:00 в Узбекистане резко повышается энергопотребление — все возвращаются домой, включают свет, начинают готовить и т. д. Для этих четырёх часов мы в какой-то ТЭС подключаем дополнительный энергоблок, сжигаем газ, а затем выключаем. Это на самом деле очень неэффективный труд. Есть более лёгкий путь. Мы просим соседей эти четыре часа произвести электроэнергию на своих гидроэлектростанциях, а в ночное время возвращаем этот объём», — объяснил он.

Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днём возвращать объём.

В середине декабря на фоне затяжного похолодания Узбекистан достиг соглашения об увеличении импорта природного газа из Туркменистана. В течение трёх месяцев планируется импортировать около 1,5 млрд кубометров газа, что должно помочь покрыть дефицит в зимний сезон. Немногим ранее Туркменистан также увеличил суточные поставки электроэнергии в Узбекистан примерно на 17% — до 20−21 млн кВт·ч.

В ноябре 2021 года Кыргызстан уже испытывал энергетический кризис в связи с маловодьем. Тогда ожидалось, что уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до «горизонта мёртвого объёма».