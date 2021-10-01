Национальный энергохолдинг Кыргызстана запретил небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение в осенне-зимний период, сообщил 24.kg со ссылкой на пресс-службу компании. Запрет касается кафе, ресторанов, бань, саун, магазинов и парков.

Решение принято для рационального использования водных ресурсов в Токтогульском водохранилище и экономии электроэнергии, отмечает издание.

«Одна лампочка вроде ничего не значит. Но их по стране миллионы. В итоге приличная сумма получается. А у нас же не по одной лампочке возле двора горит. Посмотрите, в вечернее время возле кафе и по 100 лампочек горит. Даже если это светодиодные лампы. Они все равно 7−8 ватт дают. Сколько будет? И с миру по нитке можно шубу сшить», — цитирует издание председателя Нацэнергохолдинга Талайбека Байгазиева.

Всем распределительным компаниям уже разослано сообщение о необходимости проведения рейдов в вечернее и утреннее время по всем районам стран. Они должны следить за отключением освещения, уточняет 24.kg.

Кыргызстан столкнулся с энергетическим кризисом на фоне маловодья в регионе. По данным «Электрических сетей» на 1 октября, объём воды в Токтогульском водохранилище составляет 12,3 миллиарда кубометров, что по сравнению с соответствующим периодом 2020 года ниже на 2,9 миллиарда кубометров. Токтогульская ГЭС является основным источником электроэнергии в стране, вырабатывая более 33% электричества от общего объёма.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Узбекистаном и Казахстаном об обмене электроэнергией в объёме до 1650 млн кВт⋅ч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. Cтрана будет возвращать то же количество электроэнергии в летние месяцы до 2023 года.