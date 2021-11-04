Заседание Координационной комиссии и Координационного совета Объединенной энергетической системы Центральной Азии (ОЭС ЦА) состоялось 26−27 октября в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщила пресс-служба «Национальных электрических сетей Узбекистана».

Участие в нем приняли энергетические операторы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также России.

На заседании Координационного Совета обсуждались, в частности, нехватка энергоресурсов и резкое удорожание их стоимости, а также энергетический кризис из-за нехватки воды в мире и в регионе.

Заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Таалайбек Ибраев отметил, что несмотря на принятые меры, уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до «горизонта мертвого объема» — отметки воды, соответствующей наибольшему опорожнению водохранилища.

Такая ситуация не позволит региону успешно пройти вегетационный период в следующем году, уровень воды в Токтогульском водохранилище негативно скажется как на Кыргызстане, так и на в соседних странах, где реки протекают на взаимосвязанных территориях, добавил замминистра.

️Для исправления ситуации энергосистема Кыргызстана нуждается в помощи соседних стран, подчеркнул Таалайбек Ибраев.

Напомним, в начале октября Национальный энергохолдинг Кыргызстана запретил небытовым потребителям, в том числе кафе и магазинам, включать уличное и рекламное освещение в осенне-зимний период. Решение принято для рационального использования водных ресурсов в Токтогульском водохранилище и экономии электроэнергии.

По данным «Электрических сетей» Кыргызстана на 4 ноября, объём воды в Токтогульском водохранилище составляет 11,8 миллиарда кубометров. Для сравнения: в ноябре 2020 года эта цифра равнялась 14,7 миллиарда кубометров. Токтогульская ГЭС является основным источником электроэнергии в стране, вырабатывая более 33% электричества от общего объёма.

В июне «Электрические сети» Кыргызстана начали спуск воды из водохранилища, исполняя условия соглашений страны с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объёме 1,65 млрд кВт*ч. Из этого объёма казахская сторона поставит в Кыргызстан 900 млн кВт*ч, а узбекская — 750 млн кВт*ч. В обмен Кыргызстан будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

Депутаты парламента Кыргызстана выражали недовольство этим соглашением, поскольку страна отдавала воду, несмотря на маловодный период. В связи с засухой также выходили на митинг кыргызстанские фермеры, которые выражали недовольство тем, что власти спускают воду в Казахстан и Узбекистан.