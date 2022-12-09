Государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго» увеличила суточный экспорт электроэнергии в Узбекистан примерно на 17%, сообщила пресс-служба «Региональных электрических сетей».

Рост импорта предназначен для увеличения объёмов отпуска электроэнергии потребителям в Узбекистане.

Если до этого суточные поставки составляли 17−18 млн кВт·ч, то теперь на 3 млн кВт·ч больше — 20−21 млн кВт·ч.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов 7 декабря сообщал, что на сегодняшний день в Узбекистане, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, наблюдается дефицит электроэнергии в объёме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.

По его словам, страна импортирует около 20 млн кВт·ч электроэнергии из-за рубежа (цифра до увеличения поставок из Туркменистана), но для покрытия части валютных затрат около 5−6 млн кВт·ч электроэнергии экспортируется в Афганистан.

До этого глава Минэнерго заявил, что дефицит энергоресурсов в стране связан не с внешними факторами, а с ростом внутреннего потребления. «Мы ведём переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через некий альянс или союз. Мы ведём переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — подчеркнул он.