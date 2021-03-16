Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев 15 марта сообщил «Газете.uz» детали подписанного с Кыргызстаном протокола о взаимопоставках электроэнергии.

По его словам, до визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан энергетические ведомства двух стран работали над этим вопросом в течение месяца.

«Что было сделано 40−50 лет назад, когда развивалась эта энергосистема: в Узбекистане на одном уровне должны были работать тепловые электростанции, а гидроэлектростанции в Кыргызстане и Таджикистане работать, когда нам нужна вода и дополнительно вырабатывать электроэнергию. Мы работали в таком режиме. К сожалению, отношения между странами испортились», — рассказал он.

Шерзод Ходжаев указал, что Кыргызстан, чтобы покрыть свои потребности, начал выпускать больше воды зимой для работы гидроэлектростанций. Это, в свою очередь, приводило к снижению уровня воды в водохранилищах летом, когда Узбекистану необходима вода.

«У нас летом есть потребность в воде, но у них нет воды в водохранилище. Но у них есть потребность в электроэнергии зимой. О чём мы договорились: определенную часть электроэнергии, когда у нас появляется излишек, мы поставляем им, а в течение трёх месяцев летом они нам будут возвращать её. А это значит, что при работе гидроэлектростанций будет выпускаться вода в реки Нарын и Сырдарья. Это очень сильно повлияет на сельское хозяйство областей Ферганской долины, Сырдарьинской и Джизакской областей. Это самый лёгкий и быстрый путь, который мы нашли», — рассказал замминистра.

Замглавы Минэнерго также отметил, что стороны договорились о взаимопоставках электроэнергии в течение суток.

«В зимний сезон ежедневно с 17:00 до 21:00 в Узбекистане резко повышается энергопотребление — все возвращаются домой, включают свет, начинают готовить и т. д. Для этих четырёх часов мы в какой-то ТЭС подключаем дополнительный энергоблок, сжигаем газ, а затем выключаем. Это на самом деле очень неэффективный труд. Есть более лёгкий путь. Мы просим соседей эти четыре часа произвести электроэнергию на своих гидроэлектростанциях, а в ночное время возвращаем этот объём», — объяснил он.

Шерзод Ходжаев уточнил, что Узбекистан будет поставлять электричество в Кыргызстан в ночное время, а во время максимальных пиков энергопотребления или днём возвращать объём.

«Мы должны стоять плечом к плечу. Наши технические возможности позволяют брать и отдавать до 10 миллионов кВт.ч электроэнергии», — отметил он.

Замглавы Минэнерго со ссылкой на заключение международных экспертов заявил, что энергосистема стран Центральной Азии может работать намного эффективнее при совместном сотрудничестве, чем «в одиночку».

Ранее стороны также подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1″ в Кыргызстане» и протокол по взаимопоставкам электроэнергии. По данным программы «Особый ракурс», при уменьшении уровня воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана Узбекистан будет экспортировать стране электроэнергию, а во время вегетационного периода Бишкек обеспечит подачу воды в Узбекистан.