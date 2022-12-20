В ходе оперативного мероприятия, проведённого ГУВД Ташкентской области и МВД, в аэропорту Ташкента 13 декабря при попытке отправить в Индию двух девушек был задержан гражданин М. Ю. (1978 года рождения), сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным следствия, он вошёл в доверие к двум сёстрам из Намангана 19 и 27 лет и убедил их в том, что они смогут получать высокий доход.

Выяснилось, что гражданская супруга задержанного сейчас находится в Индии, где встречает девушек и создаёт им условия для занятия проституцией, а пара планирует на этом заработать. «Они даже оплатили девушкам проезд и визу в Индию», — отмечается в сообщении.

В отношении задержанного и его жены следственным отделом при УВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Принимаются меры по экстрадиции женщины из Индии.

По данным МВД, за прошедший период 2022 года оперативники ГУВД Ташкентской области задержали 15 человек по 8 делам о торговле людьми. В результате 12 человек, в том числе 9 женщин, избежали участи стать жертвами торговли людьми.