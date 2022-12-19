Боец смешанных единоборств из Узбекистана Саидёкуб Кахрамонов (10−3) выступил против российского бойца Саида Нурмагомедова (17−2) в турнире UFC Fight Night 216, который прошёл в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе на арене «Апекс».

27-летний уроженец Самарканда с начала поединка бросился в атаку и начал прижимать соперника к сетке, смог избежать удушающего приёма и нанёс несколько тяжёлых ударов. Первый раунд получился практически равным и открытым, однако судьи отдали преимущество представителю Узбекстана.





Во втором раунде Кахрамонов продолжил доминировать и шёл уверенно вперёд, однако из-за ошибки позволил Нурмагомедову провести удушающий «гильотиной», из-за чего узбекистанец заявил о сдаче боя.

Саидёкуб Кахрамонов начал выступать под эгидой UFC с августа 2021 года. Тогда в дебютном поединке он победил Тревина Джонса, а спустя год — в июле этого года — одержал победу над Ронни Лоуренсом. Таким образом, в третьем поединке узбекистанец потерпел первое поражение в UFC.