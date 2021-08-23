Боец смешанных единоборств из Узбекистана Саидёкуб Кахрамонов (9−2 MMA, 1−0 UFC) одержал победу в дебютном поединке на турнире UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 22 августа.

В главном карде он встретился с гуамским бойцом из США Тревином Джонсом (13−6−1 MMA, 1−0−2 UFC), у которого до этого сменились четыре соперника. При этом узбекистанец согласился выйти в октагон за четыре дня до поединка после того, как Мана Мартинес выбыл из боя из-за протоколов, связанных с COVID-19.





До этого 31-летний Джонс проводил последний бой в марте 2021 года на турнире UFC 259, победив Марио Баутисту техническим нокаутом во втором раунде. В августе 2020 года на турнире UFC on ESPN 15 он нокаутировал Тимура Валиева во втором раунде. Позже результат поединка был изменен на «Не состоялся». В допинг-тесте Джонса нашли следы каннабиноидов.

25-летний Кахрамонов последний раз выходил в октагон в марте текущего года на турнире CFFC 92, нокаутировав Тайсена Линна во втором раунде. В феврале 2020 года на турнире Hoosier Fight Club 42 он нокаутировал Аскара Аскара в первом раунде.





Саидёкуб Кахрамонов победил Тревина Джонса в конце третьего раунда приёмом «гильотинное удушение» из положения стоя. Американец не успел заявить о сдаче боя, поскольку потерял сознание во время приёма.

В интервью после боя Саидёкуб Кахрамонов заявил, что четыре дня назад он был с семьёй в Узбекистане и почти не тренировался. Для участия в поединке он летел на самолёте 36 часов.

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