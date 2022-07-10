Боец смешанных единоборств из Узбекистана Саидёкуб Кахрамонов (10−2) одержал победу над 30-летним американцем Ронни Лоуренсом (8−2) в турнире UFC Вегас 58, который прошёл в ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе (США).

Трёхраундовый поединок прошёл с преимуществом 26-летнего узбекистанца и завершился его победой единогласным решением. Судейские записки: 30−27, 30−26, 30−27.

Саидёкуб Кахрамонов одержал вторую победу в UFC — предыдущая была 21 августа 2021 года над Тревином Джонсом. В том бою успех узбеку в третьем раунде принесла «гильотина». В целом же у него теперь 10 побед в ММА при двух поражениях

После боя он поблагодарил болельщиков из Самарканда.

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Фото: Chris Unger / Zuffa LLC.



