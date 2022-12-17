Журабек Рахимович Рахимов назначен исполняющим обязанности хокима Хорезмской области. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

До этого назначения Журабек Рахимов с февраля 2018 года занимал должность хокима Кошкупырского района Хорезма. Он родился в Шаватском районе в 1981 году. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет (бакалавриат — 2000, магистратура — 2005), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте (2012).

В 2013—2016 годах был начальником управления сельского и водного хозяйства области, в 2016—2018 годах был хокимом Багатского района.

Как писала «Газета.uz», предыдущий хоким Хорезма Фарход Эрманов был утверждён председателем Совета министров Каракалпакстана.