В прошлом году «Газета.uz» публиковала материал об автомобилях, представленных в служебном автопарке государственных органов Узбекистана. Исследователь, базовый докторант Андижанского государственного университета Шарофиддин Хошимжонов изучил архивы и узнал, на каких автомобилях ездили чиновники 100 лет назад.
В Национальном архиве Узбекистана среди документов, датированных апрелем-июлем 1922 года, есть список легковых автомобилей Автоуправления при Центральном совете народного хозяйства Туркестанской АССР, которые были на балансе различных госорганов.
Согласно этому списку, в правительственном автопарке Туркестанской АССР было 55 автомобилей. В документах приведены номер двигателя, мощность в лошадиных силах и состояние каждого автомобиля на тот момент.
Самым популярным в автопарке того времени был автомобиль Ford Model T, также известный как Tin Lizzie («Жестяная Лиззи»). Это первый в мире автомобиль, который выпускался миллионными сериями и был доступен массам. Всего в правительстве было семь автомобилей этой модели.
Ниже рассказываем, на каких автомобилях ездило руководство государственных органов.
Центральный исполнительный комитет Туркестанской АССР (ЦИК, высший орган государственной власти)
В автопарке ЦИК было 6 автомобилей. Самым дорогим был роскошный фаэтон Type O6 французской Delaunay-Belleville, выпускавшаяся с 1913 года. В начале XX века автомобили этой марки были фаворитами государственных правителей, королей и генералов. Российский император Николай II даже на фронт выезжал на автомобиле этой марки.
Модель также называют 40/50HP, потому что изначально мощность автомобиля составляла 40−50 л. с. Машина, скорее всего, была предоставлена председателю ЦИК Абдулло Рахимбаеву.
В автопарке ЦИК также был другой французской автомобиль — Peugeot Type 145S Torpedo. Кроме того, было два двухместных автомобиля Napier 30HP, производство которых начали в 1902 году, и два американских Chandler Model 6, выпускавшихся с 1916 года.
Совет народных комиссаров Туркестанской АССР (правительство республики)
В Совете народных комиссаров Туркестанской АССР, который выполнял функцию сегодняшнего Кабинета министров, пользовались автомобилем модели 40 Runabout американской марки Locomobile, производимый с 1908 года. Он обладал высокой мощностью в 65 л. с. На этом автомобиле ездил председатель СНК Кайгисыз Атабаев.
В то время этот автомобиль продавался на мировом рынке по цене 4750 долларов. Иных автомобилей в распоряжении СНК не указано.
Народный комиссариат внутренних дел
На таком же автомобиле ездил комиссар внутренних дел Абулай Сергазиев.
Центральный совет народного хозяйства
Этот орган, в состав которой входил промышленно-строительный экономический комплекс, имел в распоряжении четыре автомобиля. Среди них выделяется французский родстер Turcat-Mery MJ Boulogne, выпускавшийся с 1913 года. На нём ездил председатель совета Лев Марьясин. Автомобиль этой же марки был у российского императора Николая II. В 1915 году император получил из Франции Turcat-Méry MI 28CV. Такая же машина стала первым служебным автомобилем Владимира Ленина.
Второй машиной в совете была Model 30 Tourer, выпускавшаяся с 1912 года американской Oakland (ныне Pontiac). Третьим автомобилем совета был Vis-à-Vis , производимый с 1901 года немецкой Adler, четвёртой — автомобиль американской Thomas B. Jeffery.
Народный комиссариат внешней торговли
Единственным автомобилем в распоряжении комиссариата была итальянская Lancia модели Theta. Эта компания одной из первых в Европе запустила серийное производство машин с электрическими фарами и стандартным набором электроприводов. Theta выпускалась с 1913 по 1918 года.
Народный комиссариат юстиции
Комиссар Дуст Устабаев ездил на знаменитом американском Studebaker AA-35. Машина появилась в 1913 году и заняла почти весь рынок легковых автомобилей, потому что все европейские компании переключились на производство авто и техники для войны.
Народный комиссариат здравоохранения
Народный комиссар этого ведомства Максим Тракман ездил на более скромном трёхколёсном Phänomobil 4/6 PS немецкой Phänomen. Модель выпускалась с 1910 года, её мощность составляла всего 8 л. с.
Скорой помощи в составе комиссариата был предоставлен Peugeot мощностью 30 л. с. Данных о модели автомобиля в архиве нет.
Туркестанская чрезвычайная комиссия
В автопарке ЧК было три автомобиля. Одним из них был Opel 20/24PS, выпускавшийся с 1903 года. Вторым — Talbot 24 PH образца 1907 года. Третьим — Darracq 18hp Double-Phaeton, производимый с 1907 года.
Входящая в состав комитета Ташкентская чрезвычайная комиссия распоряжалась автомобилем Renault 40CV DT, запущенным в производство в 1912 году.
Народный комиссариат финансов
Комиссару Роберту Карклину был выделен лимузин Minerva Type Z, производившийся с 1911 года. Это автомобиль был флагманом бельгийской компании Minerva.
Другие ведомства
В распоряжении Центрального комитета Коммунистической партии Туркестана также находился автомобиль Talbot 24 PH.
У Военно-промышленного управления был Adler 1910 года, Военного кооператива — Opel 6/12 PS, выпускавшийся с 1909 года, Водного хозяйства — Napier, производимый с 1902 года, Сахарного завода — Mercedes Benz 8HP Rennwagen образца 1899 года, Нефтезавода «Чимган» — Ford T.
Самаркандскому и Ферганскому областным исполнительным комитетам были предоставлены французские Delage Type X, выпускавшийся с 1911 года.
17 из 55 автомобилей хранилось в парке Автоуправления для встречи и провода гостей, срочных дел и других целей. Среди них было шесть Ford T, два Renault 40CV DT, по одному Peugeot, Studebaker, Darracq, SCAT, Talbot, Fiat, Lorraine-Dietrich, Laurin & Klement.