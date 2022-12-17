В прошлом году «Газета.uz» публиковала материал об автомобилях, представленных в служебном автопарке государственных органов Узбекистана. Исследователь, базовый докторант Андижанского государственного университета Шарофиддин Хошимжонов изучил архивы и узнал, на каких автомобилях ездили чиновники 100 лет назад.

В Национальном архиве Узбекистана среди документов, датированных апрелем-июлем 1922 года, есть список легковых автомобилей Автоуправления при Центральном совете народного хозяйства Туркестанской АССР, которые были на балансе различных госорганов.

Согласно этому списку, в правительственном автопарке Туркестанской АССР было 55 автомобилей. В документах приведены номер двигателя, мощность в лошадиных силах и состояние каждого автомобиля на тот момент.

Самым популярным в автопарке того времени был автомобиль Ford Model T, также известный как Tin Lizzie («Жестяная Лиззи»). Это первый в мире автомобиль, который выпускался миллионными сериями и был доступен массам. Всего в правительстве было семь автомобилей этой модели.

Ниже рассказываем, на каких автомобилях ездило руководство государственных органов.

Центральный исполнительный комитет Туркестанской АССР (ЦИК, высший орган государственной власти)

В автопарке ЦИК было 6 автомобилей. Самым дорогим был роскошный фаэтон Type O6 французской Delaunay-Belleville, выпускавшаяся с 1913 года. В начале XX века автомобили этой марки были фаворитами государственных правителей, королей и генералов. Российский император Николай II даже на фронт выезжал на автомобиле этой марки.

Delaunay-Belleville Type O6, модель 1913 года. Фото: supercars.net

Фото: supercars.net

Николай II прибыл во Львов на автомобиле Delaunay-Belleville. Фотография сделана во время Первой мировой войны. Фото: auto-history.livejournal.com



Модель также называют 40/50HP, потому что изначально мощность автомобиля составляла 40−50 л. с. Машина, скорее всего, была предоставлена председателю ЦИК Абдулло Рахимбаеву.

Chandler Model 6, модель 1916 года. Фото: conceptcarz.com

Napier 30 HP, модель 1902 года. Иллюстрация: auta5p.eu

Модель Napier 30 HP 1902 года в первую очередь считалась гоночной машиной. Фото: sportscardigest.com



В автопарке ЦИК также был другой французской автомобиль — Peugeot Type 145S Torpedo. Кроме того, было два двухместных автомобиля Napier 30HP, производство которых начали в 1902 году, и два американских Chandler Model 6, выпускавшихся с 1916 года.

Совет народных комиссаров Туркестанской АССР (правительство республики)

Locomobile Type 40 образца 1908 года. Фото: secondchancegarage.com

Фото: Richard Spiegelman / Flickr

Фото: Richard Spiegelman / Flickr



В Совете народных комиссаров Туркестанской АССР, который выполнял функцию сегодняшнего Кабинета министров, пользовались автомобилем модели 40 Runabout американской марки Locomobile, производимый с 1908 года. Он обладал высокой мощностью в 65 л. с. На этом автомобиле ездил председатель СНК Кайгисыз Атабаев.

В то время этот автомобиль продавался на мировом рынке по цене 4750 долларов. Иных автомобилей в распоряжении СНК не указано.

Народный комиссариат внутренних дел

На таком же автомобиле ездил комиссар внутренних дел Абулай Сергазиев.

Центральный совет народного хозяйства

Turcat-Mery MJ Boulogne Roadster 1913 года выпуска. Фото: fiskens.com

Oakland Model 30 Touring, модель 1912 года. Фото: ruotevecchie.org

Автомобиль Adler Vis-à-Vis образца 1901 года. Фото: Wikimedia



Этот орган, в состав которой входил промышленно-строительный экономический комплекс, имел в распоряжении четыре автомобиля. Среди них выделяется французский родстер Turcat-Mery MJ Boulogne, выпускавшийся с 1913 года. На нём ездил председатель совета Лев Марьясин. Автомобиль этой же марки был у российского императора Николая II. В 1915 году император получил из Франции Turcat-Méry MI 28CV. Такая же машина стала первым служебным автомобилем Владимира Ленина.

Второй машиной в совете была Model 30 Tourer, выпускавшаяся с 1912 года американской Oakland (ныне Pontiac). Третьим автомобилем совета был Vis-à-Vis , производимый с 1901 года немецкой Adler, четвёртой — автомобиль американской Thomas B. Jeffery.

Народный комиссариат внешней торговли

Lancia Theta 35 HP. Фото: Wikimedia.



Единственным автомобилем в распоряжении комиссариата была итальянская Lancia модели Theta. Эта компания одной из первых в Европе запустила серийное производство машин с электрическими фарами и стандартным набором электроприводов. Theta выпускалась с 1913 по 1918 года.

Народный комиссариат юстиции

Studebaker AA-35, модель 1913 года. Фото: oldcarscanada.com

Фото: forums.aaca.org



Комиссар Дуст Устабаев ездил на знаменитом американском Studebaker AA-35. Машина появилась в 1913 году и заняла почти весь рынок легковых автомобилей, потому что все европейские компании переключились на производство авто и техники для войны.

Народный комиссариат здравоохранения

Двухместный вариант Phänomobil 4/6 PS с открытым верхом. Фото: auta5p.eu

Многоместная закрытая версия Phänomobil 4/6 PS. Фото: Ireck Andreas Litzbarski / Flickr



Народный комиссар этого ведомства Максим Тракман ездил на более скромном трёхколёсном Phänomobil 4/6 PS немецкой Phänomen. Модель выпускалась с 1910 года, её мощность составляла всего 8 л. с.

Скорой помощи в составе комиссариата был предоставлен Peugeot мощностью 30 л. с. Данных о модели автомобиля в архиве нет.

Туркестанская чрезвычайная комиссия

Darracq 18hp Double-Phaeton, модель 1907 года. Фото: carandclassic.com

Opel 20/24 PS, модель 1903 года. Фото: http://didiertougard.blogspot.com

Renault 40CV DT, модель 1912 года. Фото: a2goos

Автомобиль Renault 40CV российской императорской семьи, 1913 год. Фото: pandia.ru



В автопарке ЧК было три автомобиля. Одним из них был Opel 20/24PS, выпускавшийся с 1903 года. Вторым — Talbot 24 PH образца 1907 года. Третьим — Darracq 18hp Double-Phaeton, производимый с 1907 года.

Входящая в состав комитета Ташкентская чрезвычайная комиссия распоряжалась автомобилем Renault 40CV DT, запущенным в производство в 1912 году.

Народный комиссариат финансов

Minerva type Z 38 HP, модель 1911 года. Фото: Bonhams



Комиссару Роберту Карклину был выделен лимузин Minerva Type Z, производившийся с 1911 года. Это автомобиль был флагманом бельгийской компании Minerva.

Другие ведомства

В распоряжении Центрального комитета Коммунистической партии Туркестана также находился автомобиль Talbot 24 PH.

Opel 6/12 PS, модель 1909 года. Фото: fahrzeugbilder.de

Mercedes-Benz 8HP Rennwagen, модельный год 1899. Фото: supercars.net

Ford Model T «Tin Lizzie», выпускалась с 1908 по 1927 года. Фото: Wikimedia



У Военно-промышленного управления был Adler 1910 года, Военного кооператива — Opel 6/12 PS, выпускавшийся с 1909 года, Водного хозяйства — Napier, производимый с 1902 года, Сахарного завода — Mercedes Benz 8HP Rennwagen образца 1899 года, Нефтезавода «Чимган» — Ford T.

Delage Type X, модель 1911 года. Фото: auto.vercity.ru



Самаркандскому и Ферганскому областным исполнительным комитетам были предоставлены французские Delage Type X, выпускавшийся с 1911 года.

17 из 55 автомобилей хранилось в парке Автоуправления для встречи и провода гостей, срочных дел и других целей. Среди них было шесть Ford T, два Renault 40CV DT, по одному Peugeot, Studebaker, Darracq, SCAT, Talbot, Fiat, Lorraine-Dietrich, Laurin & Klement.