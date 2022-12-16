В Казахстане осудили мужчину, который в январе 2022 года устроил погром в посольстве Узбекистана в Астане, сообщило издание Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский районный суд №2.

Как отмечается в сообщении, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание посольства Узбекистана, умышленно уничтожил и повредил имущество дипломатической миссии.

В результате посольству Узбекистана был причинен материальный ущерб в крупном размере. Согласно Уголовному кодексу Казахстана, крупным размером считается размер ущерба, в одну тысячу раз превышающие месячный расчётный показатель (3180 тенге). Таким образом, сумма ущерба, нанесённого посольству Узбекистана, — более 3 180 000 тенге (свыше 6800 долларов).

Приговором суда мужчина признан виновным по пункту 5 части 2 статьи 202 УК Казахстана (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее крупный ущерб) и приговорён к 3 годам лишения свободы. В пользу посольства Узбекистана была взыскана сумма материального ущерба.

Кроме того, нарушителю было назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу, отмечается в сообщении.

Новое здание посольства Узбекистана открылось в Астане в декабре 2021 года, в церемонии тогда приняли участие президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.