Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев в понедельник приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Нур-Султане. Открытие состоялось в рамках государственного визита президента Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба главы государства, после того, как президенты разрезали символическую ленту, прозвучали государственные гимны двух стран. Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев ознакомились со зданием, которое возвели строители Узбекистана.

На территории дипломатического представительства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки. В здании имеются переговорные комнаты и конференц-зал. Созданы условия для людей с особыми потребностями.

Интерактивное оборудование позволяют проводить переговоры в онлайн-режиме. В консульском отделе установлена система «электронная очередь».

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев оставили запись в книге почётных гостей посольства.

О планах строительства нового здания посольства Узбекистана в Казахстане было сообщено летом 2017 года. Строительство началось в мае 2018 года в Алматинском районе Нур-Султана. Раньше посольство Узбекистана находилось в Алматы. С переносом дипмиссии в столицу Казахстана посольство преобразовано в генеральное консульство.

Фото



