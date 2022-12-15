Зарплата водителей автобусов предприятий компании «Тошшахартрансхизмат» с декабря повышается в два раза — минимум до 5−6 млн сумов. Об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на поручение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

13 декабря глава государства посетил автобусный парк №18 в Ташкенте. Он поручил улучшить качество обслуживания пассажиров, закупить новые автобусы большой вместимости и увеличить заработную плату водителей.

В частности, президент поручил премьер-министру уже к марту приобрести 1000 автобусов.

Утром в четверг пресс-служба МВД Узбекистана опубликовала репортаж, в котором говорится, что после поручений президента была образована специальная рабочая группа, которая занялась изучением положения дел в автобусных парках.

В репортаже говорится, что немалая часть автобусов в парках нуждается в ремонте. Имеется нехватка водителей. На некоторых маршрутах пассажиры ожидают автобусы по полчаса и больше.

Один водитель автобуса сообщил, что его зарплата в прошлом месяце составила 2,6 млн сумов при работе через день.