США приветствуют достижение Узбекистаном соглашения о демаркации государственной границы с Кыргызстаном. Об этом перед началом переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Вашингтоне 12 декабря заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен (видео).

«Я думаю, это посылает мощный сигнал многим в регионе и за его пределами о важности возможностей дипломатии для решения подобных вопросов», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Владимир Норов во главе делегации страны прибыл в Соединённые Штаты для участия во втором заседании Диалога стратегического партнёрства между Узбекистаном и США.

«В этом году Узбекистан и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 20-летие нашего стратегического партнёрства», — отметил глава МИД Узбекистана.

«За прошедшие годы наше сотрудничество значительно выросло во всех сферах двустороннего и регионального сотрудничества в рамках формата „C5+1“ (пять стран Центральной Азии и США — ред.)», — сказал он, добавив, что Узбекистан высоко ценит постоянную поддержку администрацией США программы реформ президента Шавката Мирзиёева.

На переговорах стороны намерены обсудить общие приоритеты для расширения двусторонних отношений в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и наращивания человеческого потенциала, добавил Владимир Норов. Будут затронуты вопросы безопасности и ситуация в Афганистане.

Энтони Блинкен заявил, что США привержены «суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана».

Он также отметил, что Соединённые Штаты высоко оценивают «работу, которая ведётся по реформам, в том числе по свободе вероисповедания, по принудительному труду».

В конце ноября президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали законы о ратификации договора между двумя странами об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем.