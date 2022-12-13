В городе Карши Кашкадарьинской области от отравления угарным газом скончался 12-летний мальчик, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

И. И, 2009 года рождения, проживавший в махалле «Пахтазор» и которому 27 декабря исполнилось бы 13 лет, скончался дома 11 декабря примерно в 10:20. Его младший брат О. И. (2013) и сестрёнка Б. И. (2011) были госпитализированы в районную больницу с признаками отравления.

В сети сообщается, что сейчас они находятся в коме.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку.