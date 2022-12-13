12 декабря в Узбекистане было подтверждено 58 случаев коронавируса (в предыдущий день — 122), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число новых случаев в Ташкенте составило 46 (днём ранее — 83), в других регионах не больше 4 случаев.

В отдельные дни Минздрав даёт более детальную статистику. Из 122 человек, у которых 11 декабря был зафиксирован коронавирус, 31 — до 18 лет, 91 — взрослые. Из них 49 были госпитализированы.

9 декабря коронавирус был подтверждён у 19 человек до 18 лет, у 111 взрослых, 64 человека были госпитализированы.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, достигло почти 248 тысяч.



