Ранним утром 12 декабря, в 3:34, в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о пожаре в здании театра «Ильхом», расположенном в Шайхантахурском районе столицы, сообщила пресс-служба МЧС.

Четыре пожарно-спасательных расчёта прибыли на место в 3:39, в 3:58 пожар был локализован и в 4:00 потушен.

В результате пожара огнём были повреждены 80 кв. м холла театра на первом этаже здания. Пострадавших и погибших нет.

«Благодаря оперативным действиям от пожара удалось спасти 600 кв. м здания», — отмечается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер материального ущерба.

В Telegram-канале театра опубликовано объявление о том, что в связи с пожаром в выставочном зале «Ильхома», показ спектаклей остановлен до окончания следственных действий. «Минимальный срок — две недели», — отмечается в сообщении.

В театре также заверили, что все ранее приобретённые билеты будут действительны, когда театр возобновит свою деятельность.