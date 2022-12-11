В лесном отделе «Мачай» Байсунского лесного хозяйства Сурхандарьинской области было незаконно вырублено 51 многолетнее дерево.

Вырубку обнаружили инспекторы областного управления по экологии и охране окружающей среды совместно с сотрудниками Национальной гвардии выявили, сообщила пресс-служба управления экологии.





По данным управления, среди деревьев, которые были спилены у основания, были такие ценные породы, как зарафшанская ель, ясень и клён.





В сообщении говорится, что к потере деревьев привели халатное отношение к служебным обязанностям сотрудников лесного отдела и злоупотребление ими полномочий.

Ущерб растительному миру оценён в 560,5 млн сумов. Документу по делу переданы в прокуратуру.