Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан состоится не на этой неделе, как сообщали официальные лица Кыргызстана, а позже в этом месяце. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в Администрации президента Узбекистана.

О том, что в декабре Шавкат Мирзиёев посетит Бишкек, в конце ноября сообщила его пресс-служба. Даты визита узбекистанская сторона не называла. На днях заместитель главы МИД Кыргызстана заявил, что визит состоится на этой неделе.

В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нём ожидается участие премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Узбекистан имеет в ЕАЭС статус наблюдателя.