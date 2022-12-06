Узбекистан и Кыргызстан договорились облегчить паспортный контроль при пересечении границы. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев, сообщает 24.kg.

По его словам, граждане обеих стран смогут пересекать границу, предъявив ID-карту. Граждане же, не достигшие 16 лет, при пересечении границы будут предъявлять загранпаспорт.

«Соответствующий протокол будет подписан во время государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан 9 декабря», — заявил замминистра.

В преддверии визита обе страны ратифицировали договор об отдельных участках государственной границы и соглашение о совместном управлении Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем. Таким образом, завершена делимитация линии совместной границы.