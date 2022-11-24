Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг принял верительные грамоты у новых послов Республики Корея Ким Хи Санга, Кыргызстана Мусы Джаманбаева, Алжира Бумедиана Геннада, Казахстана Бейбута Атамкулова и США Джонатана Хэника.

Как сообщила пресс-служба президента глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в Узбекистане и пожелал им успехов в их ответственной и почётной работе. Он также призвал дипломатов «направить свой дипломатический талант, активность и инициативность» на укрепление сотрудничества с Узбекистаном, раскрытие его большого потенциала и поиск новых точек роста.





В своём выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана в стране осуществляются «масштабные и уже необратимые реформы, нацеленные на построение сильного демократического правового государства, свободного гражданского общества».

«В условиях неоднозначной геополитической ситуации в мире Узбекистан проводит взвешенную внешнюю политику, основанную на доверии и уважении, взаимовыгодном сотрудничестве, укрепляет двусторонние и многосторонние связи со всеми странами», — цитирует президента его пресс-служба.

«Мы поставили цель в ближайшие 10 лет удвоить валовой внутренний продукт республики, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Для этого у нас есть желание и возможности. Мы рассчитываем в ближайшие 5 лет довести объём инвестиций до 120 млрд долларов, в том числе не менее 70 млрд долларов иностранных инвестиций. Наша страна должна быть открыта миру, а мировые рынки должны быть открыты для нас».

Президент — об отношениях с пятью странами

Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничества со странами, которые представляют новые послы.





Республика Корея является одним из основных торгово-экономических партнёров Узбекистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил глава государства. В отношениях двух стран объявлен уровень «особого стратегического партнёрства». За последние пять лет взаимная торговля увеличилась вдвое, а в этом году она выросла на 30%, достигнув 2 млрд долларов.

Удвоились также объём корейских инвестиций и количество совместных предприятий. Сегодня при участии корейских компаний в Узбекистане реализуется около 100 инвестиционных проектов на сумму более 14 млрд долларов — в текстильной промышленности, здравоохранении, жилищном строительстве, геологии, фармацевтике, металлургии, автомобилестроении.





Обратившись к послу Кыргызстана, Шавкат Мирзиёев отметил, что узбекский и братский кыргызский народы являются близкими соседями, которые связывают общие история, культура и традиции. Между странами установился конструктивный диалог, основанный на доверии и взаимоуважении.

Государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан 11−12 марта прошлого года открыл новую страницу в истории отношений, сказал глава государства. В декабре ожидается визит президента Узбекистана в Кыргызстан.

«Сегодня все актуальные вопросы решаются своевременно, с учётом интересов обеих сторон на благо наших братских народов. Так, в результате достигнутых договорённостей решён вопрос о границах, что стало беспрецедентным успехом наших стран», — приводит слова президента его пресс-служба.

С начала года показатель товарооборота между двумя странами вырос на 30% и достиг 1 млрд долларов. Начата реализация региональных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству Камбаратинской ГЭС, железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай».





С Алжиром — динамично развивающейся страной в арабо-мусульманском мире — формируется прочная правовая база взаимовыгодных связей, эффективно действуют межпарламентские группы дружбы и сотрудничества, отметил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что настало время «придать системный характер двусторонним отношениям, базирующимся на общих ценностях и взаимном уважении». В числе перспективных направлений партнёрства он выделил нефтегазовый сектор, горнодобывающая, текстильная, пищевая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм.





Казахстан на протяжении веков является ближайшим другом и соседом, стратегическим партнёром и союзником Узбекистана, отметил президент.

В последние годы двусторонние отношения демонстрируют стабильно высокую динамику. В приоритетных отраслях реализуются инвестиционные проекты на 3,5 млрд долларов. Неуклонно растёт объём взаимной торговли, увеличившись только с начала года на 20% и приблизившись к 4 млрд долларов.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что ожидаемый визит президента Казахстана в Узбекистан в начале декабря положит начало новой эре в межгосударственных отношениях.





Соединённые Штаты Америки являются одним из самых важных и надёжных глобальных партнёров Узбекистана, заявил Шавкат Мирзиёев. В этом году исполнилось 20 лет со дня подписания Декларации о стратегическом партнёрстве. 30 лет назад, как и с большинством других стран, были установлены дипломатические отношения.

Глава государства подчеркнул, что в новых условиях стратегического партнёрства Узбекистан заинтересован в расширении двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, сельского хозяйства, текстиля, энергетики, образования, инноваций и здравоохранения.