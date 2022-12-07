9−12 декабря по большей части территории Узбекистана ожидаются аномально низкие температуры воздуха, сообщил Узгидромет.

Ночью ожидается −5…−10 градусов Цельсия, днём — 0…-5 градусов, по северу и пустынной зоне ночью будет −17…−22, 9−10 декабря местами — до -24, днём — −4…−9 градусов.

Постоянно обновляемый прогноз погоды доступен на сайте Узгидромета.