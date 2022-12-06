Алишер Атаханович Усманов покинул должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщают Telegram-канал Davlat boshqaruvi и УзА.

Алишер Усманов (1964 года рождения) занимал этот пост почти четыре года — с февраля 2018 года. Тогда должность называлась заместитель государственного советника президента по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Ранее он руководил Народной приёмной президента в Наманганской области.

В конце 2016 года в аппарате президента была создана Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. В мае 2017 года она была преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Службу возглавлял советник президента Турсинхан Худайбергенов, который в середине ноября стал советником по вопросам устойчивого развития региона Приаралья. После ухода Худайбергенова и Усманова в службе остался только первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.

Указом главы государства ранее были упразднены должности советников президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (её занимал Турсинхан Худайбергенов) и по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (была вакантной). На их основе создана новая должность советника президента по вопросам госслужбы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.

В конце ноября «Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане вводится должность помощников главы Администрации президента, которые будут работать в регионах и координировать работу народных приёмных президента. Сотрудники народных приёмных смогут составлять административные протоколы.