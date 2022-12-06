За прошедшие сутки сотрудники ГУВД Ташкента, где вторые сутки идёт снег и установилась минусовая температура, помогли 25 гражданам, не имеющим определённого места жительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Бездомных обогрели, напоили горячим чаем и накормили, после чего перенаправили на ночлег в Центр реабилитации лиц без определённого места жительства ГУВД. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники ГУВД в эти дни, помимо патрулирования улиц, осматривают подвалы и подъезды многоэтажных домов, недостроенные здания, теплотрассы и других места, где могут укрываться от холода люди без определённого места жительства или оказавшиеся без крова над головой.

В Юнусабадском районе сотрудники ППС обнаружили замерзающего мужчину, который сидел на трубе теплотрассы, прислонившись к стене здания. Он был доставлен в УКД ОВД района, где его обогрели и накормили, а приехавшие медики оказали необходимую помощь.

На массиве Алгоритм на скамейке у автобусной остановки был обнаружен спящий мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Вызванная бригада скорой помощи оказала первую помощь, после чего мужчину доставили в УКД ОВД Учтепиского района.

На массиве Чиланзар-11 под окнами многоэтажного дома был обнаружен мужчина, лежащий на бетоне. Оказалось, что он не имеет постоянного места жительства. Приехавшие на вызов сотрудники доставили его в УКД ОВД Учтепы для обогрева.

Одна из жительниц махалли «Мингчинор» Юнусабадского района обратилась в УКД ОВД, сообщив, что во дворе их дома на тротуаре в снегу лежит неизвестный. Приехавшие сотрудники ППС увидели, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в ближайшую больницу с сильным переохлаждением.

В ГУВД попросили при обнаружении на улицах замерзающих и нуждающихся в помощи людей обращаться в органы внутренних дел по номеру 102 или к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями глава МВД Пулат Бобожонов подписал приказ о переводе всего личного состава органов внутренних дел на усиленный режим несения службы.