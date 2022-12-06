Приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова весь личный состав органов внутренних дел переведён на усиленный режим несения службы, сообщила пресс-служба МВД.

Решение принято с учётом неблагоприятных погодных условий «в целях обеспечения спокойствия граждан, защиты их жизни, здоровья и имущества, а также оказания содействия в трудных ситуациях».





При возникновении каких-либо негативных обстоятельств или угроз граждан и гостей страны просят немедленно обращаться в органы внутренних дел по номерам 102, 1102 и 1173.

В пресс-службе МВД сообщили, что накануне сотрудники ППС помогли трём мужчинам без определённого места жительства. Один из них заснул в подъезде многоэтажки в Навои (на фото выше). Он доставлен в Центр реабилитации бездомных лиц при ОВД города.





В Ташкенте сотрудники ППС обнаружили двух мужчин, ночевавших под землёй рядом с трубой отопления. Они также размещены в Центре реабилитации бездомных.

Сотрудники ОВД патрулируют улицы и места скопления граждан, а также места, где могут находиться бездомные, такие как стройки, заброшенные объекты и подвалы.