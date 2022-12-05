В воскресенье в Ташкенте пошёл первый снег. Осадки не прекращались всю ночь, а утро понедельника жители встретили в красивом заснеженном городе.

Однако помимо восторгов, снег принёс и проблемы. Снегоуборочные машины работали только на некоторых центральных улицах. Ночью коммунальные службы разбросали на улицах пескосоляную смесь, чтобы дорога была не такой скользкой. На проезжей части образовалась слякоть, но передвигаться стало безопаснее. В некоторых местах можно было видеть мелкие ДТП.

Закрытие газовых заправок накануне привело к тому, что многие жители не дождались маршруток и не смогли вызвать такси. Кроме того, многие водители оставили автомобили дома. В связи с этим спрос на общественный транспорт вырос, но автобусы не могли вместить всех желающих.

Водители машин ехали с большой осторожностью, держали дистанцию, совершали меньше опасных манёвров, пропускали пешеходов.

На тротуарах центральных улиц корреспонденты «Газеты.uz» не заметили сотрудников службы благоустройства. При этом коммунальщики убирали сквер Амира Темура.