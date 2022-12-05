Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.

Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений по исполнению наказаний.

Кроме того, новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».