За год средняя цена 1 кв. м жилья в Ташкенте выросла на 27%. Об этом сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ).

Если средняя стоимость квадратного метра квартиры в ноябре 2021 года составляла 849 долларов, то в ноябре этого года — уже 1078 долларов. Скорее всего, речь идёт о ценах предложения, а не фактически заключённых договорах купли-продажи.

Для сравнения: Центр экономических исследований и реформ ранее сообщал, что с начала года средняя стоимость жилья за 1 кв. м на вторичном рынке Ташкента выросла на 11,4% — до 889 долларов по итогам октября.





В пяти районах столицы цена 1 кв. м жилья значительно выше средних по городу: в Мирабадском районе — 1285 долларов (на 20% выше), Яккасарайском — 1178 долларов (+9%), Шайхантахурском — 1144 долларов (+6%), в Мирзо-Улугбекском — 1137 долларов (+6%), в Юнусабадском — 1117 долларов (+4%).

Для справки: за девять месяцев 2022 года средняя заработная плата в Ташкенте достигла 5,9 млн сумов, увеличившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а реальный рост (с учётом инфляции в 12,2%) составил 20,3%. За этот период сум обесценился по отношению к доллару на 2,8% — с 10672,3 до 10973,39 сума.

В ноябре средняя цена 2-комнатного жилья с ремонтом составляла 55,7 тысячи долларов (в ноябре 2021 года — $41,6 тысячи). Аналитики ИПМИ считают, что увеличение спроса на жилье в Ташкенте объясняется относительно лучшей социальной инфраструктурой для проживания".

Рождаемость в столице также значительно увеличилась. Если количество детей на одну женщину в Ташкенте в 2010 году составляло 1,99, то в 2021 году этот показатель достиг 3,02. Этот показатель также может иметь значение при формировании желания семьи переехать в более просторную квартиру.

В ноябре число продаж на рынке недвижимости в Ташкенте выросло на 8% (с 7814 до 8408) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В условиях роста цен на рынке недвижимости расширение объёмов государственных программ по обеспечению жильём населения является основной причиной сохранения активности на рынке. За 9 месяцев 2022 года банками выделено населению ипотечных кредитов в объёме 10,3 трлн сумов, что на 68% больше, чем за соответствующий период 2021 года», — говорится в статье.

В опубликованном ранее обзоре аналитики объясняли стремительный рост цен на жилье в Ташкенте тем, что «этот рынок носит спекулятивный характер».

«То есть со стороны спроса, помимо количества детей, доходных и миграционных факторов, рост цен на жилье свидетельствует об ограниченности финансовых инструментов направления сбережений населения в инвестиции. То есть слабая развитость рынка капитала в нашей стране заставляет население, имеющее долгосрочные сбережения, направлять свои денежные средства на инвестиции в недвижимость», — указывают в ИПМИ.

Для анализа были использованы 113,5 тысячи наблюдений на сайте Olx за 2020−2022 годы на основе метода web-scraping.