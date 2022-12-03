Публицист и блогер Шокир Шарипов, который устроил одиночный пикет с призывом к отставке министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова, 2 декабря опубликовал очередное обращение к министру.

Мы писали, что пойти на такой шаг его побудила смерть подростка, задержанного за мелкую кражу, в Центре помощи несовершеннолетним ОВД Коканда. Активист спрашивал, почему глава МВД до сих пор не выступил с заявлением, не извинился, не признал, что система министерства не реформируется и не ушёл с поста.

Пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов заявил, что министру доложено о призыве к отставке. Министр, по его словам, поручил: «Поговори с этим человеком, какая имеется проблема?» Сам же Шарипов, сказал Гиясов, в МВД не обращался, а в его интервью о пикете «конкретные вопросы не ставятся» (хотя там много вопросов к МВД, в том числе к открытости). Он также сказал, что раньше об этом активисте, который является автором многих статей и видеороликов в интернет-изданиях, не знал.

«МВД заявило, что предложило Шокиру Шарипову задать вопросы, но он не вышел на связь. Никто со мной не связывался, не предлагал задать вопросы. Это нехорошо. Шохрух Гиясов, вы подаёте нехороший пример детям», — сказал активист в своём обращении.

Он задал министру Пулату Бобожонову новый список вопросов.

«Когда вы услышали об избиении и смерти 15-летнего мальчика в отделении внутренних дел, почувствовали ли вы душевное страдание? Попробовали поставить себя на место его матери? Представили, как кладёте своего ребёнка в могилу? Наш вывод таков: вы не пытались это сделать. Потому что вы не вышли к народу и не выразили скорбь, страдание. Это важно. Потому что именно когда появляется чувство сострадания, появляется чувство необходимости реформы, того, что что-то должно измениться. После этого начинается реформа», — сказал Шокир Шарипов.

Он подчеркнул, что реформа — это не изобретение велосипеда заново.

«Многие страны реформировали свою полицию, систему внутренних дел. Нужно только привезти специалистов из этих стран и воспитать сотрудников в духе верховенства закона. Это всё. Идея о том, что закон первостепенен, должна проникнуть в сердце сотрудников. Вот это и есть реформа. А что происходит сейчас? Сотрудники органов внутренних дел вмешиваются в дела двух субъектов предпринимательства. Раз за разом сообщается, как сотрудники ОВД служат не закону, а интересам отдельных групп и лиц. По чьему-то поручению отбирают хлопок одного фермера и отдают его кластеру. Сотрудник ОВД, если он получает какой-либо незаконный приказ, поручение, должен быть способным дать отказ. Вот это будет правильной реформой», — сказал Шокир Шарипов.

Служение сотрудников органов внутренних дел отдельным лицам и группам — крайне опасное явление, продолжил он.

«Система внутренних дел — очень важный институт, учреждённый народом. В то же время это очень опасный институт. Когда он опасен? Когда эта структура служит не закону, а лицам и группам, вот тогда появляется опасность. Почему? Потому что эта структура наделена административными возможностями, административными инструментами. Если нужно, у неё есть оружие, тюрьмы. Поэтому и опасность. Есть каждый сотрудник системы внутренних дел поставит для себя в приоритет закон, вот тогда этой опасности не будет. Но служение лицам и группам — очень большая опасность, фактор, который ставит всю страну под опасность», — заявил активист.

«Реформа — это именно это. Каждый сотрудник, если надо, должен быть способен ответить: „Я не буду это выполнять“, даже если незаконное поручение дал президент. Сейчас же они выполняют любые приказы хокима, служат кластерам», — отметил Шокир Шарипов.

Публицист повторил призыв к главе МВД освободить кресло и подчеркнул, что на его место должен прийти «человек, впускающий сострадание в сердце».

«Вот мои основные вопросы. Министр внутренних дел, у вас появилось волнение? Если нет, то реформы не будет, вы не должны сидеть на этом месте. Освободите его для других. Здесь должен сидеть человек, в сердце которого есть сострадание. Должен быть человек, который способен мысленно представить себя той матерью [умершего подростка] и почувствовать то, что она чувствует», — заявил он.

«За последние годы сколько мёртвых вынесли из органов системы внутренних дел? Хотя бы после одного из них, вышли ли вы и сказали ли, что страдаете? Не выходили. Потому что в вашем сердце нет сострадания. Если оно есть в сердце, его видно на лице. Вы и не выходите, потому что е можете показать его на своём лице», — сказал в заключение Шокир Шарипов.