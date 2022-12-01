«Газета.uz» писала об одиночном пикете публициста и блогера Шокира Шарипова, который призвал к отставке министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова. Активист заявил, что пойти на такой шаг его заставили продолжающиеся случаи насилия и смерти в зданиях органов внутренних дел и со стороны сотрудников системы. В одном из последних случаев в Центре помощи несовершеннолетним ОВД Коканда после избиения сверстниками скончался 15-летний мальчик.

После обращения активиста пресс-служба МВД заявила, что будет каждую неделю проводить встречи с журналистами, чтобы освещать разные направления своей деятельности. Первая такая встреча прошла 1 декабря в Агентстве информации и массовых коммуникаций. Корреспондент «Газеты.uz» на ней спросил представителей МВД, осведомлён ли министр Пулат Бобожонов о пикете Шокира Шарипова. Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов ответил, что министр в курсе обращения.

«Наш министр сам тоже регулярно следит за социальными сетями. Мы представили министру точную информацию об этом. Он дал конкретное поручение: „Поговори с этим человеком, какая имеется проблема?“ Затем мы связались с Авазбеком (корреспондент Узбекской службы Бибиси, взявшей интервью у активиста — ред.). Предложили журналисту ответить на вопросы, которые у него есть, встретиться. Потому что в его интервью с [Шокиром Шариповым] конкретный вопрос не указан. Говорится только о [пресс-службе министерства]. Я удивился. Оказывается, мы не знали этого человека. Оказывается, он колумнист Kun.uz. Я сказал Авазбекку, чтобы блогер с нами связался. Он обещал связать нас. Но до сих пор этот человек не связался, не говорил с нами, не ставил конкретных вопросов», — сказал Шохрух Гиясов.

Корреспондент «Газеты.uz» также спросил, почему руководитель МВД сам не проводит пресс-конференцию.

«Наш министр два раза в год отчитывается в Сенате перед общественностью. Это регулярно освещается. Кроме того, министр отвечает на вопросы представителей СМИ, когда посещает регионы, они тоже приглашаются. Возможно, наша вина в том, что мы плохо это освещаем. Я вас понял, ваши предложения передадим», — сказал пресс-секретарь МВД.

Отметим, что и в интервью Бибиси, и в интервью «Газете.uz» Шокир Шарипов поднял ряд важных проблем, беспокоящих общественность Узбекистана уже много лет. Это и отсутствие давно назревших реформ в МВД, и случаи смерти людей в зданиях ОВД, и закрытость министерства.