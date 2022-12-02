Россия считает важным укреплять взаимодействие с Узбекистаном в атомной энергетике. Об этом на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России 2 декабря в Самарканде заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, одной из перспективнейших областей сотрудничества двух стран является энергетика. Общий объём российских инвестиций в энергетической сфере составляет 12 млрд долларов.

«Мы вчера с вами, уважаемый Абдулла Нигматович (премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов — ред.), с коллегами подробно обсуждали целый ряд проектов. Считаем важным укреплять взаимодействие в атомной энергетике. Крупным проектом станет совместное сооружение атомной электростанции по российскому дизайну. Необходимо ускорить выполнение всех достигнутых договорённостей», — сказал глава правительства РФ в рамках своего рабочего визита в Самарканд.

Он также приветствовал «интерес узбекских партнёров к углублению промышленной кооперации». Стороны обсуждают инициативы в автомобиле- и авиастроении, фармацевтике.

Летом заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев сообщил, что Узбекистан обсуждает с «Росатомом» уменьшение затрат на строительство АЭС. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, «очевиден», говорил он.