В Узбекистане могут начать производство обновлённой версии седана Chevrolet Cobalt. Об этом сообщил Telegram-канал «Банкир».

Источник «Газеты.uz» в UzAuto Motors подтвердил, что компания ведёт переговоры с General Motors о локализации модели и завезла прототип автомобиля из Бразилии для тестирования.

Сравнение текущей и новой модели Cobalt.

Сроки начала производства не сообщаются, но выпуск может начаться с начала 2024 года. Это указано на слайде компании Freedom Broker, выступающей андеррайтером первичного публичного предложения (IPO) акций UzAuto Motors.

В разделе жизненного цикла моделей компании у модели Cobalt можно увидеть надпись Next generation (новое поколение).





Изначально новый Cobalt планировалось выпускать с 2019 года. Однако первый заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров заявлял, что компания переходит на новую концепцию сотрудничества с General Motors, согласно которой производитель будет обновлять линейку автомобилей вровень с американской корпорацией.

«Новый Cobalt не такой уж и новый. В самом GM в Бразилии этот проект был реализован в 2016 году, в конце этого (2019 — ред.) года Cobalt снимается [с производства]. Мы посчитали, что бежать за старыми моделями нет смысла. Планы по выпуску нового Cobalt в Узбекистане отменяются», — пояснял он.

Cobalt — компактный бюджетный седан, в Узбекистане выпускается с 2012 года, внешний вид модели с тех пор не менялся.

Согласно данным Госкомстата, за 10 месяцев этого года UzAuto Motors произвела 263488 автомобилей — на 85892, или 48,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них на Cobalt пришлась почти треть всего выпуска — 81311 автомобиль. Ожидается, что до конца года компания выпустит 100 тысяч Cobalt, которая станет самой массовой моделью. Эта модель также лидирует на рынке Казахстана.