Компания GM Uzbekistan отказалась от планов по производству новой версии модели Cobalt, сообщил на брифинге во вторник заместитель председателя правления «Узавтосаноат» по технической политике и локализации Азизбек Шукуров.

Новый Cobalt планировалось выпускать с 2019 года. Однако, по словам Азизбека Шукурова, компания переходит на новую концепцию сотрудничества с General Motors, согласно которой производитель будет обновлять линейку автомобилей вровень с американской корпорацией.

«Новый Cobalt не такой уж и новый. В самом GM в Бразилии этот проект был реализован в 2016 году, в конце этого года Cobalt снимается [с производства]. Мы посчитали, что бежать за старыми моделями нет смысла. Планы по выпуску нового Cobalt в Узбекистане отменяются», — пояснил он.

Заместитель главы «Узавтопрома» также сообщил о планах по выпуску двух автомобилей в сегменте кроссоверов, в котором модель Captiva была снята с производства в сентябре. GM Uzbekistan также прекращает выпуск седана бизнес-класса Malibu.

«Мы будем осваивать новую платформу. С этого года мы ведем работу по началу крупноузловой сборки двух автомобилей в сегменте SUV. Captiva мы сняли, в конце третьего квартала вместо нее будут два новых автомобиля. Помимо этого, мы ведем переговоры по расширению модельного ряда по крупноузловой сборке», — заявил Азизбек Шукуров.

По его словам, предыдущая концепция сотрудничества «Узавтосаноат» с GM потеряла актуальность.

«Раньше мы привозили действующие модели GM и локализовывали у нас. В среднем наш модельный ряд выпускался 9−10 лет — это действительно слишком долгий срок. Сейчас модели меняются каждые 3−5 лет. Поэтому мы договорились с нашими партнерами в GM: будем реализовывать новые инвестиционные проекты, в следующие три года будем обновлять модельный ряд на заводе в Асаке», — сказал Азизбек Шукуров.

В рамках своей глобальной платформы General Motors со второго полугодия начнет производить новые модели в Китае. Узбекистан подключится к ней с начала 2021 года. «На ее основе мы будем выпускать три новые модели», — отметил он.

Отметим, что в Китае в 2019 году готовятся к выпуску новых седанов Chevrolet Monza и Chevrolet Onix, мини-кроссовера Chevrolet Tracker, внедорожника Chevrolet Blazer и других моделей.

Представитель руководства «Узавтосаноат» также сообщил о планах в ближайшие месяцы сменить название GM Uzbekistan. В октябре 2017 года мы писали, что «Узавтосаноат» и General Motors меняют формат сотрудничества с совместного предприятия на «Альянс GM Узбекистан» с сохранением брендов Chevrolet (для внутреннего рынка) и Ravon (для внешнего).