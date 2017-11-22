В рамках государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея компания «Узавтосаноат» достигла соглашения об организации производства в Узбекистане автомобиля Tracker и модернизированной версии Cobalt, а также мотоциклов и мотороллеров. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-центре по освещению визита Президента в Республику Корея.

В рамках соглашений предусмотрена организация серийного производства компактного внедорожника Chevrolet Tracker нового поколения. Автомобиль будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л. с. (средний расход топлива на 100 км — 8,1 л). Производство будет осуществлено по полному технологическому циклу (штамповка, сварка, окраска, сборка), уровень локализации автомобиля составит более 50%.

Запланировано обновление автомобиля Cobalt, что повысит привлекательность модели как на внутреннем, так и на внешних рынках и будет способствовать увеличению объемов производства и экспортного потенциала «Альянса GM Узбекистан».

Производство обеих моделей будет налажено на базе асакинского автозавода с запуском серийного производства в 2019 году.

Кроме того, «Узавтосаноат» и DK Group достигли соглашения об организации производства мотоциклов и трехколесных грузовых мотороллеров в Узбекистане. Мотоциклы и мотороллеры будут представлены в доступном ценовом сегменте и обеспечат нужды населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных регионах, в передвижении и перевозке грузов.

Всего в рамках визита «Узавтосаноат» провела встречи с компаниями автомобильной промышленности Республики Корея, по итогам которых подписано семь соглашений на общую сумму 189,9 млн долларов, а также контракты на сумму свыше 614 млн долларов.